ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وضع غير لائق.. تفاصيل فيديو "شاب وفتاة" على دراجة نارية

شاب وفتاة
شاب وفتاة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد دراجة نارية وبرفقته إحدى الفتيات بالسماح لها بالجلوس أمامه فى وضع غير لائق مما يعرض حياتهما والآخرين للخطر وضبط مرتكب الواقعة.

عقب رصد منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد دراجة نارية وبرفقته إحدى الفتيات بالسماح لها بالجلوس أمامه فى وضع غير لائق حال قيادته للدراجة، ما يعرض حياتهما والآخرين للخطر.

بالفحص تم تحديد الدراجة النارية محل الواقعة وتبين أنها كانت بحوزة أحد الأشخاص (ميكانيكى دراجات نارية- مقيم بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وكذا ضبط الدراجة النارية وبمواجهته أقر بأنه يعمل بورشة لصيانة وإصلاح الدراجات النارية وأنه كان يقود الدراجة المشار إليها وبصحبته إحدى صديقاته. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق قانون المرور ولائحته التنفيذية.

التواصل الإجتماعى فيس بوك أحد الأشخاص الدراجة النارية بمحافظة الجيزة موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ضبط ساب يقود دراجة نارية في الجيزة

الأكثر قراءة

"رماه من الدور الثانى".. حكاية عامل حاول قتل شقيقه بمساعدة عائلته بالتبين

البهتيمى بديلًا للشيخ المنشاوى فى "يافطة" مركز المنشأة

فيديوهات إباحية.. شاب يطارد طليقته فى التبين على الإنترنت

حملة 100 مليون صحة تجوب الإسكندرية.. ومواطنون: "بنتطمن على صحتنا ببلاش"

الآن| نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر البوابة المصرية للتعلم الفني

مصادر فلسطينية: اتصالات مصرية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلى فى جنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

سيد أبو ليلة

علاقة رضوى بالخروف.. وقصف الجبهة بصناعة المحتوى

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مصادر فلسطينية: اتصالات مصرية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلى فى جنين

عملية جنين.. رئاسة فلسطين: سنوقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل

الجامعة العربية تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى جنين