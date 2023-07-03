إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا

أصيب 5 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بقنا.



تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بقنا.

وتبين إصابة بيانات المصابين أحمد خيرى زين العابدين، 35 عاما، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، رشاد عبداللاه محمد، 45 عاما، جرح قطعي بفروة الراس طوله حوالى 5سم، نور رشاد عبداللاه محمد، 16 عاما، جرح قطعى بالجبهة طوله حوالى 5 سم، عرفه صديق حسن، 49 عاما، اشتباه مابعد الارتجاج، اسيا محمد أحمد، 45 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، جميعهم من مركز أبوتشت.



تم تحرير محضر بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.