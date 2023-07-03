سر الـ250 جنيه في واقعة مقتل شاب بالزاوية الحمراء

أمرت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، اليوم الأثنين، حبس المتهم أربعة على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل صديقه بسبب خلافات مالية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهم قتل صديقه بطعنات نافذة في الجسم بسبب خلافات مالية في منطقة الزاوية الحمراء.

وجاء في مناظرة النيابة أن الجثة لشاب مصاب بجرح طعنى إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وتبين أن مشادة كلامية بينهما لوجود خلافات مالية سابقة، على مبلغ 250 جنيها، وتعدى خلالها الثانى على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.