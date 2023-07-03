مراسلة القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من نقل امرأة حامل للمستشفى

قالت ولاء سلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن الاشتباكات مستمرة مع قوات الاحتلال في مخيم جنين، لافتة إلى إلقاء عدد من المقيمين لقنابل يدوية الصنع تجاه قوة من جيش الاحتلال بمحيط مخيم جنين.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن قوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من نقل المصابين جراء القصف على مخيم جنين، كما أن الهلال الأحمر أعلن منع قوات الاحتلال مركبة إسعاف لنقل امرأة حامل إلى المستشفى، وطالب الهلال بممر آمن لنقل الجرحى والمصابين من المخيم للمستشفيات.

وأكدت أن البنية التحتية في جنين مدمرة جدًا، والإضراب الشامل يعم محافظات فلسطين، في نابلس وجنين ورام الله، ودعت مجموعات الشعب الفلسطيني للنزول إلى الشوارع.

ولفتت إلى أن بلدية جنين تحدثت عن أن قوات الاحتلال دمرت الخطوط الرئيسية للمياه، وأيضًا خطوط الكهرباء.