الليلة.. عمرو مصطفى ضيف DMC للحديث عن أعماله الوطنية

تستضيف الإعلامية إيمان الحصري مساء الاثنين، المطرب والمحلن عمرو مصطفى في حلقة خاصة ببرنامج “مساء DMC” المذاع على فضائية دي إم سي.

ومن المقرر أن تذاع الحلقة في التاسعة مساء اليوم عبر قناة دي ام سي الفضائية ومن المقرر أن يتحدث عمرو مصطفى خلال الحلقة عن الأعمال الوطنية التي قدمها ودور القوى الناعمة في إنقاذ الهوية المصرية من ظلام الجماعات الإرهابية وذلك في ذكرى 3 يوليو.

ويوضح عمرو مصطفى تفاصيل تعاونه مع محمد منير في أغنية جديدة، إضافة إلى تعليقه على اتهامه بنكران جميل المنتج محسن جابر ومساندته له في بداية مشواره الفني.

وطرح عمرو مصطفى الساعات الماضية أغنية "بلادي" بصوته احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى.

ويعكف عمرو خلال الفترة الحالية على تحضير العديد من الأغاني، استعدادًا لطرحها في موسم صيف 2023، وتقول كلمات الأغنية: "بلادي يا قوية ومنك قوتي أنا قد المسئولية وقد كلمتي أنا منك وليكي واللي لحظة هيعاديكي هدفنه يا بلدي فيكي لو يقرب مننا بلادي ياللي أغلى عندي من حياتي من ولادي ياللي كل مرة تحتاجيني أو تنادي ولما تؤمري أنا بلبي النداء".

وتعد أغنية "افتكرلك إيه" هي آخر أغاني عمرو مصطفى، والتي طرحها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الفنانة مي فاروق والموزع نادر حمدي، وهي أولى أغاني مشروعه "إحياء التراث"، ويهدف من خلاله الحفاظ على الهوية المصرية والعربية والارتقاء بالذوق العام.

وأهدى عمرو مصطفى أغنية “افتكرلك إيه” للمطربة مي فاروق لتقدمها بصوتها بدلاً من صوت أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي بعد رفض ورثة أم كلثوم تقديمه للعمل.