غرق شاب فى مياه ترعة بالشرقية

لقى شاب مصرعه، اليوم الإثنين؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة بحر أبو الأخضر بناحية كوبري العصلوجي أمام عزبة الإصلاح بدائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بغرق شخص في مياه ترعة بحر أبو الأخضر بناحية كوبري العصلوجي أمام عزبة الإصلاح بدائرة مركز الزقازيق.



بالانتقال والفحص تبين غرق شاب يبلغ 18 سنة، وذلك أثناء الاستحمام في مياه الترعة، فيما تم استخراج الجثة بمعرفة رجال الإنقاذ النهري بقطاع الحماية المدنية.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.