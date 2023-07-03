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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مفاجأة بشأن نتائج التحقيقات فى ادعاءات تسريب أجزاء من امتحان الفيزياء

شادى زلطة
شادى زلطة

صرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه بتشكيل لجنة بشكل عاجل للتحقيق في الادعاءات التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من قبل أحد الأشخاص حول قيام أحد أعضاء اللجنة التي وضع امتحان الدور الأول للثانوية العامة في مادة الفيزياء بإعطاء دروس خصوصية لعدد من الطلاب قبل الامتحان وتسريب أجزاء من الامتحان، جاء ذلك تأكيدًا لما نشره موقع الدستور منذ قليل أن الوزارة تحقق فى الأمر.

وأوضح زلطة أن نتائج تحقيقات اللجنة أسفرت عن عدم مطابقة ما تم تداوله من فيديوهات مع أسئلة الامتحان على النحو التالي:

أولا: الفيديو الأول المتداول تناول شرحا لتكوين الهولوجرام مع وضع بعض الرموز على الأشعة مثل X و Y، كما أن الرسم الموجود بالفيديو يختلف عن الرسم الموجود فى الامتحان، كما أن المسميات فى ورقة الامتحان تختلف عما تضمنته الفيديو.

كما أن السؤال المتداول بالفيديو يشبه الأسئلة التي تتضمنها الكتب الخارجية.

ثانيا: الفيديو الثاني المتداول تناول شرح سؤال لتحويل الجلفانومتر إلى فولتميتر لنفس فكرة امتحان الفيزياء دور العام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.

كما أن الرسم الموجود بالفيديو يختلف عن الموجود في الامتحان فى الأرقام، حيث كانت شدة التيار المار في الدائرة في الفيديو 2mA، بينما في الامتحان كان مكتوب على الرسم 0.01A، كما أن أرقام فروق الجهد فى الفيديو تختلف عن الأرقام المعطاة في المسألة وهذا السؤال المتداول بالفيديو يشبه اسئلة من امتحانات سابقة موجودة بالكتب الخارجية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم التعليم أن الشخص محل الادعاء يخضع حاليا للتحقيق من قبل الوزارة وجميع الجهات المعنية ذات الصلة، نظرًا لإعطاء دروس خصوصية لمجموعة من الطلاب بما يتنافى مع موانع مشاركته في لجنة وضع الامتحان.

أعضاء اللجنة أسئلة الامتحان أحد الأشخاص الاجتماعي ادعاءات التواصل الإجتماعى فيسبوك التفاصيل الكاملة

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