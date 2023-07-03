ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قيادي بالتجمع: 30 يونيو بدأت من المنوفية ومنعنا المحافظ من دخول الديوان

احمد الصعيدي
احمد الصعيدي

قال أحمد الصعيدي، قيادي بحزب التجمع، وأحد الوجوه البارزة في ثورة 30 يونيو ضد الإخوان إن من المفارقات المثيرة للاهتمام أن عام حكم الجماعة الإرهابية لمصر كان كابوسًا على جميع المحافظات، إلا أن المنوفية عكست الأمر وجعلته عاماً ثقيل على المنتسبين إليها منها منذ اليوم الأول لوصول رئيسها المعزول فحاصرتهم فى المواقع و المنتديات والشوارع بالقرى والمدن وقاطعتهم ونبذتهم لدرجة أن محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد الذي تم تعيينه محافظًا لم يستطع أن يخرج من مكتبه لعمل زيارة أو جولة لمزاولة عمله الأمر الذي اضطر الجماعة إلى سحبه منها وتعيينه وزيراً للإدارة المحلية.

وأضاف “الصعيدي” أن حادثة رفح التى ودعت فيها المحافظة 21 شهيدًا من أبنائها بداية الغضب من أهالى المنوفية الذين قاموا بحصار منازل القيادات من أعضاء جماعة الإخوان وحرق محلاتهم ومقرات حزب العدالة بكل مكان بها و شارك المبدعين و الفنانين من أبناء المحافظة فى اعتصام وزارة الثقافة، و قاموا بعمل عروض مسرحية و فنية فى حديقة الوزارة تفضح تاريخ تلك الجماعة القاتلة.

وتابع القيادي بالتجمع أنه مع الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس المعزول خرجت جموع الأهالي رافضة له، مؤكدة عدم اعترافها بهذا الرئيس.

إخواني 30 يونيو الإرهابي الإخوان ارهابية التصويت المحافظات

الأكثر قراءة

"رماه من الدور الثانى".. حكاية عامل حاول قتل شقيقه بمساعدة عائلته بالتبين

البهتيمى بديلًا للشيخ المنشاوى فى "يافطة" مركز المنشأة

فيديوهات إباحية.. شاب يطارد طليقته فى التبين على الإنترنت

حملة 100 مليون صحة تجوب الإسكندرية.. ومواطنون: "بنتطمن على صحتنا ببلاش"

الآن| نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر البوابة المصرية للتعلم الفني

مصادر فلسطينية: اتصالات مصرية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلى فى جنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

سيد أبو ليلة

علاقة رضوى بالخروف.. وقصف الجبهة بصناعة المحتوى

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مصادر فلسطينية: اتصالات مصرية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلى فى جنين

عملية جنين.. رئاسة فلسطين: سنوقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل

الجامعة العربية تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى جنين