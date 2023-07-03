أحمد عفت: نقل احتفالية "30 يونيو" طريقًا آمنًا لأبناء الأوبرا وللارتقاء بالذوق العام

أعرب المطرب أحمد عفت، الشهير بـ"عندليب الأوبرا"، عن سعادته البالغة بمشاركته فى الاحتفالية الفنية الضخمة الخاصة بذكرى ثورة 30 يونيو، المقرر إقامتها مساء اليوم على خشبة المسرح الكبير بالأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر، وبقيادة المايسترو د.مصطفى حلمى، ومشاركة نجوم الموسيقى العربية وطلاب فصول الكورال والباليه بمركز تنمية المواهب.

بسؤاله عن حرصه الدائم بتقديم الأعمال التراثية خلال المشاركة بالحفلات الأوبرالية، قال عفت فى تصريحات خاصة لـ "الدستور": أفتخر أننى ابن دار الأوبرا فقد تربيت وحرصت على تنمية موهبتى داخل هذا الصرح العريق، فقد تربينا على أن نكلل كل جهودنا من أجل الحفاظ على الذوق العام للأجيال الجديدة، وهذا ينبع من المسئولية الكبيرة الملقاة للحفاظ على تاريخ مصر الغنائي، لذا نحاول دائما بالارتقاء والاهتمام بالأعمال التراثية كمطربي دار الأوبرا.

نقل الحفل على قناة "الحياة" وسيلة لاتساع الساحة أمام أبناء الأوبرا

وأشاد عفت بالتعاون المشترك بين دار الأوبرا والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعرض الحفل حصريا على قناة الحياة، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية للغاية ووسيلة لاتساع الساحة أمام أبناء الأوبرا، تحديدًا لتسليط الضوء عليهم بشكل أكبر وطريقًا آمنًا للعبور إلى الجمهور والدفاع عن التراث الموسيقي العريق، مشيدًا بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نشر الوعي والثقافة والفنون الجادة للجمهور من خلال الفعاليات والحفلات والأعمال الفنية والثقافية على مدار العام.

عفت يكشف لـ"الدستور" تحضيراته لاحتفالية 30 يونيو

وأكد "عفت" أنه قام بالتحضيرات والبروفات الخاصة استعدادا للحفل، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وتحت إشراف الدكتور سامح صابر ومن إخراج مهدى السيد، ويصاحبها تابلوهات حركية تصميم سالى أحمد، مشيرًا عفت إلى أنه سيغنى خلال الاحتفالية برائعتين "طير بينا يا قلبي" التى تم إنتاجها عام 1954 كلمات حسين السيد وألحان العبقري محمد فوزى، و"بالأحضان" للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتقدم خلاله فرقة الموسيقى العربية أشهر مؤلفات الأعمال الرومانسية والوطنية منها موسيقى الضوء الشارد، طير بينا ياقلبى، لولا الملامة، حبايب مصر، مشربتش من نيلها، بلدى، طوبة فوق طوبة، تسلم ايدينك، يا مصر يا ام الأمم، ع الدوار، بهية، أوبريت الحدود، أوبريت لو كنا بنحبها، بالأحضان، وغيرها يؤديها كل من نجوم الأوبرا أميرة أحمد، محمد حسن، حنان عصام ، ياسر سليمان، اية عبد الله، اشرف وليد، أمنية بكر، كنزى، فرح الموجى، مؤمن خليل، أحمد سعيد، وإيمان عبدالغنى.