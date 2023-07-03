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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تفاعل مع فنون أطفال ثقافة المنيا فى حفل 30 يونيو (صور)

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أقام فرع ثقافة المنيا، حفلا فنيا، بنادي المهندسين بالمنيا الجديدة، ضمن احتفالات الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، التي أطلقتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، بالمحافظات منذ الجمعة الماضي.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، أعقبه عرض فني لفرقة الفنون الشعبية للطفل بقصر ثقافة المنيا، قدمت خلاله فقرات غنائية راقصة منها "صيادين السويس، قلب الدنيا، الدراويش" تدريب الفنان يحيى عبدالعليم.

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كما قدمت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة المنيا عرضا فنيا شمل أغاني "علي صوتك، أنا كتكوتة، حلوين من يومنا، ثورتنا شمس، حلوة يا بلدي، الله أكبر، هنقول كلام، ع الميدان، إحنا الشعب، ثوار ثوار"، تدريب المايسترو عصام الشاذلي، وشهدت العروض تفاعلا وإقبالا كبيرا من الحضور وأعضاء النادي.

الفعاليات تقام بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وجاءت بحضور د. رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا، د. أحمد البدوي وكيل النقابة العامة للمهندسين ورئيس النقابة الفرعية بالمنيا، ومحمد عاشور مدير عام نادي المهندسين بالمنيا الجديدة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة ومسئولي الثقافة بالمنيا.

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فى الوقت نفسه، أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أن مصر شهدت خلال العقد المنصرم - منذ بيان الثالث من يوليو الذي كان بمثابة طوق الإنقاذ للوطن- مجموعة هائلة من التحديات غير المسبوقة، التي استطاعت الدولة اجتيازها باقتدار، مُحققة سلسلة من النجاحات المتفردة على كافة الأصعدة، في ظل القيادة السياسية الحكيمة التي ادركت جيدًا ما كان يهدد هوية الوطن وقوته الناعمة.

وثمنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، جهود الدولة المصرية، خلال 10 سنوات متتالية من الإنجازات، شهدتها الجمهورية الجديدة، بمجال الثقافة، في عهد فخامة الرئيس، عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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مشيرة إلى جهود قطاعات الوزارة في تفعيل استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري، وحرصها الدائم على إرساء مبدأ تحقيق العدالة الثقافية بكافة المحافظات، والدور الفعال لاستثمار مفردات القوي الناعمة في الحفاظ على هويتنا الثقافية، وصون مقدرات الوطن الحضارية، فضلاً عن حرص وزارة الثقافة على مواكبة التطورات التكنولوجية واستثمارها في تحقيق مستهدفاتها في هذا الصدد، معربة عن تطلعاتها بمواصلة هذه الجهود لتحقيق كل ما يخدم طموحاتنا التنموية والتقدمية بالمجالات الفكرية والعلمية المتعددة.

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وقالت وزيرة الثقافة إن الدولة المصرية، استطاعت خلال 10 سنوات متتالية تحقيق عدد من الإنجازات، شهدتها الجمهورية الجديدة، بمجال الثقافة، أبرزها في مجال المشروعات الإنشائية وتطوير البنية التحتية، وفي مجال تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع ومواجهة التطرف الفكري، وفي مجال تنمية الموهوبين ودعم المبدعين، وفي مجال دعم الصناعات الثقافية، وفي مجال حماية وتعزيز التراث الثقافي، وفي مجال العدالة الثقافية، وفي مجال الريادة الثقافية، وفي مجال التحول الرقمي، وغيرها من المجالات.

نادي المهندسين بالمنيا الجديدة المخرج هشام عطوة الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة المنيا فرقة الفنون الشعبية للطفل

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