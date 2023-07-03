تشييع جثامين ضحايا حادث "صحراوي النطرون" بمسقط رأسهم بالدلنجات

شيّع مئات الأهالي بقرية غراقة حامد، التابعة لمركز الدلنجات بالبحيرة، جثامين 6 أفراد من أسرة واحدة ضحايا حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي في نطاق مركز وادي النطرون، وكانوا في طريقهم إلى مدينة العلمين لحضور حفل زفاف أحد أقاربهم ونعى الجميع هذه الأرواح البريئة وأعربوا عن تعاطفهم مع عائلات الضحايا.

عمّت حالة من الحزن الشديد أهالي قرية غراقة حامد بمركز الدلنجات، بعد تلقي نبأ مصرع ستة أشخاص، بينهم أربعة أطفال من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الصحراوي،كانوا في طريقهم إلى مدينة العلمين لحضور حفل زفاف أحد أقاربهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالقرب من الكيلو 105 على الطريق الصحراوي القاهرة-الإسكندرية باتجاه الإسكندرية.

أسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص من أسرة واحدة، وإصابة 5 آخرين بكدمات وسحجات بمختلف أنحاء الجسم.

تم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم وقد تم تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث والوقوف على أسبابه، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

والمتوفون في الحادث هم: محمد رمضان عطية 35 عاماً، عسرانة عطية عمر 45 عاماً، حمادة عيد عطية 13 عاماً، أحمد جابر عطية 10 سنوات، منة عيد عطية 9 سنوات، وأنس سعد عطية 4 سنوات وتم نقل جثامين الضحايا إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف الجهات المختصة في التحقيق، وتقرر دفنهم بمعرفة ذويهم.

بالنسبة للمصابين، هم: عبدالرحمن إبراهيم سليم 20 عاماً، رحاب جمعة سلطان 45 عاماً، عيد عطية عمر 37 عاماً، دينا رمضان عطية 17 عاماً، وجابر عطية عمر 36 عاماً وتم نقلهم جميعاً إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، حيث يتلقون الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.