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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنين الفلسطينية

الاحتلال
الاحتلال

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة، اليوم الإثنين، الاعتداءات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين الفلسطينية ومخيّمها من خلال القصف الجوي وإطلاق النار، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ووفقًا لما قالته وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، عن "ضرورة الوقف الفوري للحملات المتكررة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني".
وحضت الوزارة السلطات الإسرائيلية على عدم اتخاذ خطوات "تفاقم التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتؤدي إلى تدهور الأوضاع وتوسيع دائرة العنف، وإلى الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".

الخارجية الفلسطينية: حكومة نتنياهو تريد تفجير ساحة الصراع 

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن جرائم حكومة بنيامين نتنياهو في جنين تصب ضمن مخطط إسرائيلي مُعد مسبقًا، لتفجير ساحة الصراع وإدخالها في دوامة عنف وفوضى لا تنتهي ويصعب السيطرة عليها.

وأضافت وزارة  الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، ردًا على عدوان الاحتلال على جنين، أن الحكومة الإسرائيلية تواصل ترجمة عقليتها الاستعمارية العنصرية القائمة على منطق القوة في مواجهة المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل في جنين ومخيمها، مُرتكبة المزيد من جرائم القتل والتخريب والتدمير للبنى التحتية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأدانت الخارجية الفلسطينية تفاخر أكثر من مسئول رسمي سياسي وعسكري إسرائيلي باستخدام القوة المفرطة، مشيرة إلى محاولات إسرائيلية بائسة لتضليل الرأي العام العالمي، من خلال الربط بين ما يحدث في مخيم جنين وقوى إقليمية، بهدف التغطية على جرائمها وإخفاء أطماعها الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن ما تقوم به حكومة نتنياهو من جرائم يصب في مخطط إسرائيلي مُعد مسبقًا لتفجير ساحة الصراع وإدخالها في دوامة عنف وفوضى لا تنتهي ويصعب السيطرة عليها، كبديل عن الاتفاقيات الموقعة، ولتخريب أي جهود إقليمية ودولية لتحقيق التهدئة، وفي إطار عمليات تكريس الاحتلال والضم التدريجي الصامت للضفة الغربية. 

الإمارات الاحتلال الاعتداءات جنين مدينة جنين

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