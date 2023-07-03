مصرع خمسينى إثر تصادم قطار أثناء عبوره مزلقان دراو

لقى شخص مصرعه إثر حادث تصادم قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد عند مزلقان دراو شمال أسوان، مساء الإثنين، حيث إنه توفى مباشرة وتوجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى مركز شرطة دراو شمال أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد عند مزلقان المدينة التابع لدائرة المركز، ما أسفر عن وفاته مباشرة وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخراج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله وذويه.

وبانتقال رجال المباحث لمعاينة الجثة تبين أنها لشخص يدعى حمد محمد كامل، 50 سنة، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة سير التحقيقات.