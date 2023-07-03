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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: حل جذرى لمشكلة محطة الصرف الصحى بالكرور

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعاً موسعاً لوضع الحلول الجذرية لمشكلة الصرف الصحى الخاصة بمحطة الكرور رقم 11. 

جاء ذلك فى إطار سلسلة الجهود المكثفة التى تبذلها أجهزة المحافظة للتعامل مع المشاكل المتراكمة منذ سنوات، والتى تؤرق المواطنين، والقضاء عليها بشكل نهائى بأسلوب علمى محكم، بعيداً عن المسكنات. 

وبحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والعميد يحيى أبوزيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمد عباس مدرس مساعد بكلية الهندسة بجامعة أسوان، بالإضافة إلى حمدى عبد العزيز ممثل لأهالى منطقة الكرور، ومسئولى شركة المقاولون العرب ومياه الشرب والصرف الصحى، والمتابعة الميدانية بالمحافظة. 

وخلال الاجتماع أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للبدء فوراً من الغد فى الحل الجذرى لنهو مشكلة شبكات الانحدار الخاصة بمحطة الكرور، والتى ترتكز على تنفيذ برنامج زمنى مضغوط يتضمن القيام بإجراء تغيير فى خط الانحدار المار فى 4 مناطق وهى ميدان المدخل الجنوبى بالشرطة العسكرية، ومركز شباب الكرور قبلى، ومنطقة مستشفى مطاوع للأمراض النفسية، وكذا جامع الصيادين، على أن يسبق ذلك إجراء الرفع المساحى، والذى سيتم بناء عليه الوقوف على أبعاد المشكلة وتحديدها بشكل كامل، وبالتالى القضاء نهائياً عليها، على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستلام الأعمال المتعلقة بمحطة الكرور من الهيئة القومية للقيام بالإدارة والتشغيل عقب الانتهاء من الاختبارات الكاملة للأعمال الجديدة. 

وأكد المحافظ ضروة استجابة الأهالى لسرعة تنفيذ مشروع الخط البديل بتكلفة 48 مليون جنيه والذى سيمتد من محطة رفع نجع المحطة بطول 1.5 كم إلى محطة رفع الكرور بقطر 400 مللى للقضاء على مشكلة تكرار الكسور بخط الطرد القديم، وتخفيف الضغوط بشكل كامل، خاصة أنه سيسبق تنفيذ هذا المشروع الحيوى عملية رفع كفاءة محطة نجع المحطة لتصل طاقتها إلى 200 لتر/ ثانية، بدلاً من 30 لترا/ ثانية، وهو ما سيعود بالإيجاب على أهالى منطقة الكرور، والمناطق الأخرى المحيطة التى كانت تتضرر من الطفح والكسورات المتكررة، وما كان يترتب عليه من انقطاع لمياه الشرب. 

وأشار محافظ أسوان إلى أننا نهدف من هذه الإجراءات الحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين، والعمل على توفير حياة كريمة لهم فى ظل ملحمة العمل والإنجازات المتتالية التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهذا ما تم وجار استكماله على أرض الواقع من خلال تنفيذ مشروعات كبرى فى إحلال وتجديد البنية التحتية، والتطوير والتجميل، وغيرها من المشروعات الأخرى فى كل قطاعات العمل العام.

 ووجه المحافظ شكره لوزارة الإسكان بقيادة الدكتور عاصم الجزار على توفير الاعتمادات المالية التى ستسهم فى القضاء على المشاكل المتتالية التى كان يشهدها خط الطرد وشبكات الانحدار المتعلقة بمحطة الصرف الصحى بالكرور. 

اجتماعا موسعا اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المتابعة الميدانية المشروعات المشاكل مشكلة منطقة الكرور محطة الصرف الصحى بالكرور

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