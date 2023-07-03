وكيل صحة مطروح يشارك في ختام دورات تدريب الفرق الطبية على الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)

اختتمت مديرية الصحة بمطروح اليوم، البرنامج التدريبي على طرق وآليات الإنعاش القلب (CPR) الذي عقد على مدار ٤ أيام متتالية بمشاركة ١٢٥ متدربا من الأطقم الطبية، تحت إشراف الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة.

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، أن هدف الدورة هو إكساب المتدربين من العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية معارف ومحاضرات نظرية وعملية حول الإنعاش القلبي الرئوي، وطرق إسعاف الحالات المرضية التنفسية الحرجة، وكيفية التعامل مع الأجهزة والمعدات الخاصة بالإسعاف التنفسي.

وأوضح أن الدورة تأتي في إطار اهتمام الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بإعداد كوادر طبية مؤهلة بكل ما يتعلق بالإنعاش القلبي الرئوي لتكون قادرة على استقبال الحالات المرضية وتقديم الخدمات النوعية لها.

وتابع وكيل وزارة الصحة أن البرنامج استهدف فئتي الأطباء والتمريض بإجمالي عدد 125 متدربًا، لتدريبهم على إسعاف المصابين بأمراض القلب الفجائية كالسكتة القلبية وتوقف القلب، بجانب التركيز على الجانب العملي ومحاكاة عملية التدخل المطلوب لحظة وصول الفريق الطبي إلى المصاب، ثم فحص التنفس والنبض والإسعاف عن طريق إنعاش القلب والصدر (CPR)، وكذلك أساليب التعامل مع مختلف حالات عدم انتظام دقات القلب وكهرباء القلب، بجانب التدريب على أساليب إدارة الأوضاع الصحية للمرضى مباشرة بعد مرحلة الإنعاش.

وأشار إلى أن التدريب التدريبي يتضمن عقد ورش عمل باستخدام نماذج وأجهزة طبية تحاكي الطبيعة البشرية، ويشمل برنامج التدريب لإنعاش القلب الرئوي (CPR) استخدام جهاز الصدمات الكهربائية، وذلك بهدف تأهيل ورفع كفاءة الفئات المستهدفة من البرنامج وإكسابهم المهارات العملية اللازمة لمقدمي الرعاية الطبية، من خلال التركيز على أهمية الإنعاش القلبي الرئوي والإزالة المبكرة لرجفان القلب، بالإضافة إلى الخطوات الأساسية للإنعاش القلبي الرئوي وإسعاف الاختناق، وتعزيز المهارات الأساسية لمعالجة الحالات الطارئة في الدقائق الأولى حتى وصول الخدمات الطبية الطارئة. وتم تدريب المشاركين على كيفية تنفيذ الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام مزيل الرجفان الخارجي الآلي في حالات توقف القلب المفاجئ.

وقدَّمَ الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، شكره لقيادات الوزارة على دعمهم المستمر، وكذلك شكرًا للأطباء القائمين على تدريب الفِرَق بالمستشفيات على المجهود الكبير في تدريب كوادر مديرية الصحة بمطروح، مما ينعكس بشكل إيجابي على تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى، مؤكدًا أنه في الفترة القليلة المقبلة سيتم عقد دورات متقدمة لجميع الفِرَق الطبية على مستوى جميع المراكز، دعمًا من وزارة الصحة والسكان.

ختام دورات تدريب الفرق الطبية على الإنعاش القلبي

ختام دورات تدريب الفرق الطبية على الإنعاش القلبي

ختام دورات تدريب الفرق الطبية على الإنعاش القلبي

ختام دورات تدريب الفرق الطبية على الإنعاش القلبي

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