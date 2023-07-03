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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد خضوعه لعملية جراحية.. خروج الإعلامى أحمد يونس من المستشفى

أحمد يونس
أحمد يونس

خضع الإعلامي أحمد يونس لعملية جراحية دقيقة بقدمه بعد تعرضه لحادث سير أمس نتج عنها قطع بوتر القدم، وبعد نجاح العملية خرج اليوم من المستشفى ليستكمل علاجه بالمنزل.

وكان "يونس" قد تعرض لحادث سير مؤلم أمس نتج عنه إصابته بقطع وتر القدم، مما استدعى لاحتجازه بالمستشفى واجراء الفحوصات اللازمة التي أكدت ضرورة إجرائه عملية جراحية دقيقة.

ونشرت الصفحة الرسمية لأحمد يونس صورة له من المستشفى، معلقة: "الحمد لله أحمد يونس خرج من العمليات بسلامة الله بعد تعرضه إمبارح بالليل لحادث أدى إلى قطع فى أوتار قدمه واستلزم تدخل جراحي".

وأضافت الصفحة: "شكرًا على كل دعواتكم الطيبة ورسايلكم اللى بنوصلها لأحمد علطول وبيشكركم جدًا عليها، وبإذن الله هنطمنكم أول بأول، دعواتكم الطيبة بمرور الأزمة دى على خير وتمام الشفاء بإذن الله".

جدير بالذكر أن قدم أحمد يونس الموسم الخامس من برنامج "أتوبيس السعادة" بمطلع شهر يونيو، وهو فكرة وتقديم الإعلامى أحمد يونس، ورئيس التحرير هدى رشوان، ومنتج فنى كريم أبوزيد، ومن إخراج أحمد الجنايني.

برنامج ا بعد برنامج أتوبيس السعادة بالمستشفى الموسم الخامس أحمد يونس أتوبيس السعادة

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