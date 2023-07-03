أحد المشاركين فى ثورة 30 يونيو: "الناس كانت بتحضن بعض بعد بيان 3 يوليو"

قال محمود صبرى، محامٍ وأحد المشاركين فى ثورة 30 يونيو، إن ذكريات الثورة وذكرى بيان 3/ 7 بالتحديد لا تُنسى بالنسبه له، مؤكدًا أن فرحة المواطنين أثناء إلقاء بيان القوات المسلحة لا يمكن أن تُمحى من الذاكرة.

وأوضح أنه استمع للبيان بميدان المحافظة بمدينة المنصورة مع الثوار، واصفًا تلك اللحظة: "الناس كلها حضنت بعض من الفرحة زى ما نكون كنا فى كابوس وصحينا منه"، مؤكدًا أن سنة حكم الإخوان كانت بمثابة الكابوس.

وأكد أن يوم 3/ 7 سيظل علامة مضيئة فى تاريخ مصر الحديث، حيث تم انتشال البلاد من عصور الظلام وفتح السبيل أمام بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن البيان الذى ألقاه الفريق أول عبدالفتاح السيسى وقتها يعد اللبنة الأولى فى بناء الثقة مع الشعب المصرى، فموقف القوات المسلحة أكد تلاحم الجيش والشعب المصرى خلف الدولة لمواجهة أخطر التحديات.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي استطاع نقل الدولة المصرية وتحويل مسارها من طريق الدمار واللاشيء إلى طريق التعمير والتشييد والبناء وإصلاح ما أفسدته الجماعة الإرهابية.