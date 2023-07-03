100 مليون صحة.. أسباب جعلتها مبادرة بداية لطريق خال من الأمراض

"100 مليون صحة"، مبادرة رئاسية أنطلقت منذ عام 2018 بهدف القضاء على العديد من الأمراض، فاستطاعت 100 مليون صحة أن تتواجد في كافة أنحاء الجمهورية وتعالج ملايين المواطنين.

ومع مرور ما يقرب من 5 أعوام على انطلاقها، نقدم لكم من خلال هذه السطور أسباب جعلت مبادرة 100 مليون صحة تحقق العديد من الإنجازات:

هناك العديد من الأزمات بملف الصحة ظلت مصر تعاني منها لأعوام كثيرة، ولكن بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي أستطاعت منظومة الضحة أن تتخلص من العديد من المشاكل المتراكمة في القطاع الصحي، أبرزها قوائم انتظار لفيروس سي، واكتشاف ألاف المرضي بالأورام والسرطان.

كانت مبادرة 100 مليون صحة قادرة على التخلص من القوائم المنتظرة، كما استطاعت أن تقضي على فيروس سي عن طريق توفير دواء بالمجان وبأسعار زهيدة داخل القطاع الطبي الخاص.

أتاحت مبادرة 100 مليون صحة سهولة الكشف الطبي للإطمئنان على الصحة العامة دون مقابل كونها تفتح أبوابها أمام المواطنين منذ إنطلاقها يوميًا من 9 صباحا لـ 9 مساءًا، إضافة لتواجدها في كافة أنحاء الجمهورية بالمجان.

على غرار 100 مليون صحة تم تقديم خدمات طبية لأكثر من 100 مليون مواطن، من جميع الفئات العمرية للجنسين بدءًا من مرحلة ما قبل الميلاد وحتى كبار السن.

لم تقتصر 100 مليون صحة على مرض بعينه، بينما شملت العديد من المبادرات مثل: "القضاء على فيروس سى، الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، دعم صحة المرأة، العناية بصحة الأم والجنين، متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة، الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال، الكشف المبكر عن الأنميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس، إنهاء قوائم الانتظار".

انخفاض معدل الوفاة بمصر خلال الأعوام الماضية، حيث نجحت المبادرات الرئاسية بتقليل معدل الوفيات بنسبة 32.6 % بواقع 41,458 وفاة سنويًا.