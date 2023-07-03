بسبب ماس كهربائى.. السيطرة على حريق نشب فى شقة بمنشأة القناطر

باشرت نيابة شمال الجيزة التحقيق في اندلاع حريق داخل شقة في منشأة القناطر، وكشفت التحقيقات أن الحريق نشب داخل شقة ولم يسفر عن إصابات، وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة، وتبين أن ماسًا كهربائيًا السبب.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية في منشأة القناطر، وتوجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

وتبين أن الحريق اشتعل داخل شقة سكنية، وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.