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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب ماس كهربائى.. السيطرة على حريق نشب فى شقة بمنشأة القناطر

حريق
حريق

باشرت نيابة شمال الجيزة التحقيق في اندلاع حريق داخل شقة في منشأة القناطر، وكشفت التحقيقات أن الحريق نشب داخل شقة ولم يسفر عن إصابات، وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة، وتبين أن ماسًا كهربائيًا السبب.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية في منشأة القناطر، وتوجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ. 

وتبين أن الحريق اشتعل داخل شقة سكنية، وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

حريق شقة منشأة القناطر ماس كهربائي

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