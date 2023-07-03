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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مشاجرة بين ملاك وحدات فندقية داخل منتجع سياحي بالغردقة (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد أحد المنتجعات السياحية جنوب مدينة الغردقة، الإثنين، مشاجرة عنيفة بين عدد من ملاك وحدات سكنية بالمنتجع.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو للمشاجرة، حيث تبادل الطرفان التعدي باستخدام الكراسي الخاصة بالمطعم التابع للمنتجع، فضلاً عن السباب فيما بينهم واشتباك الأيدي.

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أسفرت المشاجرة عن تحطيم الواجهات الزجاجية وخسائر ضخمة بالفندق، وتبين أن الطرفين لم يحررا أية محاضر، وتم تسوية الأمر بالصلح فيما بينهما.

وكشف مصدر خاص بمكتب وزارة السياحة، أنه تم التأكد من صحة المشاجرة بين ملاك وحدات سكنية داخل المطعم، مشيرًا إلى أن المشاجرة بسبب قيام بعضهم بتأجير تلك الوحدات لآخرين بالمخالفة للإجراءات المنظمة لذلك، مؤكدًا أن المشاجرة نتج عنها إصابات طفيفة بين الملاك، وبعض العاملين بالفندق.

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وأضاف أن الفندق لم يخطر أيا من الجهات المعنية، لافتًا إلى أن وزارة السياحة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تمت داخل منشأة حاصلة علي ترخيص من وزارة السياحة.

المنتجعات السياحية سياحية عاملين بالفندق مدينة الغردقة مشاجرة عنيفة وزارة السياحة مواقع التواصل الاجتماعي

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