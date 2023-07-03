محافظ أسوان: توزيع 93 رأس ماشية ضمن حملة "صك الأضحية" بـ"مصر الخير"

أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، قيام مؤسسة مصر الخير بذبح 93 من رءوس الماشية كأضحية لتوزيعها على المستحقين بقرى ومدن ومراكز المحافظة ضمن حملة "صك الأضحية"، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية والطب البيطري.

وأشاد المحافظ، في بيان، اليوم الإثنين، بالدور الوطني والإنساني الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير برعاية الدكتور على جمعة، رئيس مجلس الأمناء لتحقيق المشاركة المجتمعية الجادة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما يساهم بدوره في مساندة الجهود الحكومية، وترسيخ مفاهيم التكافل بين فئات المجتمع، ولا سيما فيما يتعلق بتوزيع لحوم الأضاحي على البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير بأسوان الدكتور أحمد موسى، أنه تم توزيع كميات من صكوك لحوم الأضاحي الحية الطازجة خلال أيام العيد بواسطة 62 جمعية خيرية شريكة بالمدن والقرى تحت شعار "أضحيتك مع مصر الخير".

وأكد ضمان وصول هذه اللحوم لأكبر شريحة ممكنة من الأسر المستهدفة بواقع 4030 أسرة، و16 ألفًا و126 مستحقًا، لتحقيق العدالة المطلوبة في التوزيع، والتأكد من وصول هذه المساعدات لمستحقيها على الوجه الأكمل.