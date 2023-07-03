برلمانى: بيان 3 يوليو حافظ على ثمار ثورة 30 يونيو

أكد النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن يوم 3 يوليو 2013، سيظل يومًا مشهودا سطره المصريون بأحرف من نور، بعد انحياز القوات المسلحة لمطالب الشعب في 30 يونيو.

وقال وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، في بيان له، اليوم، إنه لولا هذا البيان لانفرط عقد 30 يونيو وضاعت ثمار هذه الثورة المقدسة، التي احتشد فيها ملايين المصريين بالشوارع للمطالبة بسقوط حكم الإخوان.

وأوضح نادر نسيم أن بيان 3 يوليو أعاد الروح للمواطنين، الذين امتلأت بهم شوارع وميادين مصر كلها، قائلا: واليوم وبعد مرور 10 سنوات على بيان 3 يوليو، الذي أعلنت فيه قواتنا المسلحة عن استجابتها مطالب الشعب بإسقاط حكم المرشد وجماعته.

وأشار وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أن 3 يوليو كانت بداية عهد ونظام سياسي جديد لمصر بإسدال الستار على حقبة الإخوان الإرهابيين، الذين وصلوا للحكم في غفلة من الزمن، إنه بعدما ارتكبت الجماعة الإرهابية جرائم عدة بحق مصر، وتخريب مؤسسات الدولة ومحاولتها تحويل مصر إلى ساحة قتال مفتوحة ومأوى للجماعات الإرهابية، كانت ثورة 30 يونيو بمثابة طوق إنقاذ للوطن كله.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، 3 يوليو 2013 ليس يوما عاديا في تاريخ مصر ولكنه يوم مشهود، والعشر سنوات الماضية أكدت وحدة الوطن ونجاح دولة 30 يونيو والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، فمصر اليوم دولة رائدة وذات مؤسسات قوية وكلمة مسموعة في العالم كله.