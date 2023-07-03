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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نقيب فلاحى كفرالشيخ: "رقصنا على المزمار البلدى بالشوارع احتفالًا ببيان 3 يوليو"

رجب نصار، نقيب الفلاحين
رجب نصار، نقيب الفلاحين بكفر الشيخ،

عمت مظاهر الاحتفال والبهجة شوارع محافظة كفرالشيخ فور إلقاء الرئيس السيسي، الذي كان يتولي منصب وزير الدفاع حينها، بيان 3 يوليو لعام 2013 يعلن فيه التخلص من نظام حكم الإخوان لمصر، وذلك عقب احتجاجات شعبية عارمة قام بها كل أطياف الشعب المصري ضد نظام الإخوان لتصبح ثورة 30 يونيو أكبر ثورة مصرية مطالبة بالتغيير ليأتي السيسي للاستجابة لحشود المصريين في تلك الثورة ويتدخل ببيان 3 يوليو من أجل إنقاذ مصر ومنعًا لوقوع حرب أهلية بين المصريين.


وأتى على رأس المحتفلين في الميادين والشوارع ببيان 3 يوليو الحاج علي رجب نصار، نقيب الفلاحين بكفرالشيخ، والذي كان يقف وسط حشود كبيرة من المزارعين من مختلف أنحاء المحافظة أتوا للاحتفال بهذا البيان بميدان النصر الذي يقع بديوان عام المحافظة، إذ أكد نقيب الفلاحين أن هذا اليوم لا يُنسى من ذاكرة الفلاحين الذين أدركوا بفطنتهم أن نظام الإخوان لن يأتي عليهم سوى بالخراب، لذلك بدأوا بالتوحد فيما بينهم من أجل الاعتراض على هذا النظام.

ويقول الحاج علي رجب نصار، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الآمال كانت معقودة على الرئيس السيسي، الذي كان يتولي منصب وزير الدفاع  حينها، ولكن كان يصيبنا الإحباط من وقت لآخر بسبب ترويج جماعة الإخوان أن السيسي مؤيد لهم وأصبح واحدًا منهم، ولكن هذا كان لا يزعزع ثقتنا في السيسي والقوات المسلحة، ويوم 3 يوليو احتشدت أنا وجمع من الفلاحين في الشوارع من أجل الاستماع لبيان السيسي وفور سماعه فرحنا للغاية وأصبحنا نعبر عن فرحتنا بطريقة عفوية بالرقص على المزمار البلدي بالشوارع، وبدأنا في تبادل التهنئة فيما بيننا بعد أن تخلصنا من نظام حكم الإخوان أخيرًا، وفتح صفحة جديدة مشرقة في تاريخ مصر تحميها قواتنا المسلحة.

السيسي فلاحين الإخوان نقيب الفلاحين كفر الشيخ

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