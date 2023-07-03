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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتنياهو: المعادلة تغيرت وسنضرب الإرهاب فى كل مكان

نتنياهو
نتنياهو

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن المعادلة تغيرت وسنضرب الإرهاب في كل مكان، وذلك اليوم الإثنين، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أن المشاورات الأمنية ناقشت سير العملية العسكرية في جنين.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وافق، مساء الأحد، على شن عملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية، وكان "نتنياهو" قد عقد اجتماعًا مع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لإجراء مداولات أمنية وسياسية حول الأوضاع الميدانية والأمنية في الضفة الغربية المحتلة.

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