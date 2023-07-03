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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس وزراء فلسطين: الاحتلال يرتكب جريمة جديدة فى مخيم جنين

محمد أشتية
محمد أشتية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن ما يجري هو محاولة جديدة لإزالة المخيم عن الوجود وتهجير أهله، موضحاً أن جنين البطلة ومخيمها العنيد الصامد عصيان على الاحتلال وغزواته مثلهما مثل بقية مدننا وقرانا ومخيماتنا.

وأضاف "أشتية"، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله: أن إسرائيل ارتكبت جريمة جديدة اليوم في مخيم جنين، شعبنا البطل سيتصدى لهذا العدوان الذي يجري تحت أنظار المجتمع الدولي وأعينه إذ الأبرياء يُقصفون بالطائرات، ولن يركع شعبنا ولن يستسلم، وسنبقى في مواجهة إلى أن يزول هذا الاحتلال المجرم.

ولفت إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تُريد حسم الصراع مع الفلسطينيين بالعدوان تدرك أن النصر حليف الشعوب المظلومة التي تقاتل من أجل حريتها واستقلالها، مُشيرًا إلى أن هذا العدوان حلقة مُكملة لما يقوم به المستوطنون من إرهاب واعتداءات.

ودعا "أشتية" العالم إلى وقف العدوان على أهل جنين فورًا، والتصدي للمستوطنين، وإيقاع كل عقوبات ممكنة بحق إسرائيل المعتدية التي ترعى الإرهاب وإرهاب المستوطنين، مشددًا على ضرورة مواجهة الاستيطان الرعوي الذي يهدف إلى الاستيلاء على مزيد من الأرض وإقامة المزيد من المستوطنات.

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