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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ بنى سويف يلتقى رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم،

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه، اليوم الإثنين، وفدًا من وزارة الصحة.

ضم الوفد الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الرعاية العلاجية، الدكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، الدكتور أشرف الأتربي، مدير الإدارة العامة للمستشفيات، والدكتور وجدى عبدالعظيم مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، الدكتور أحمد مهدي مدير الإدارة العامة لمستشفيات الحُمّيات، بحضور الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وشريف أحمد مدير، مكتب رئيس قطاع الرعاية العلاجية.

وناقش محافظ بني سويف مع الوفد الموقف الحالي لبعض المشروعات الجاري تنفيذها في القطاع الصحي ضمن خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية، بجانب دراسة بعض المطالب والاحتياجات الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، ومتابعة سير العمل في مبادرة 100 يوم صحة، وبحث تذليل بعض المعوقات التي تواجه المواطنين للحصول على الخدمة الطبية.

أوضح الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، أن زيارة الوفد لبني سويف تأتي ضمن برنامج ميداني ينفذه قطاع الرعاية على مستوى المحافظات.

وتضمنت الزيارة تفقد عدد من المستشفيات والمنشآت الصحية ببني سويف، للوقوف على الاحتياجات والمطالب الضرورية للارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى حرص المحافظ "د.محمد هاني غنيم" على المتابعة المستمرة لمنظومة وسير العمل بالقطاع الصحي، لمتابعة والتأكد من حصول المواطنين على الخدمة بالشكل المطلوب.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية تضافر جميع الأجهزة التنفيذية لمتابعة سير وتطوير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، لسرعة إزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي.

وكذلك استمرار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات الخدمية، وبخاصة خلال أيام الأعياد والعطلات الرسمية، والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراضى الزراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية.

100 يوم صحة الإدارة المركزية للطب العلاجي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المستشفيات العامة والمركزية بني سويف خدمة الطبية

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