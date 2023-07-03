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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ارتفاع ضحايا حادث أسوان لـ 3.. والمحافظ يعزي أسر المتوفين

تصادم سيارة ميكروباص
تصادم سيارة ميكروباص

ارتفع عدد ضحايا وقوع حادث مرورى أثر تصادم سيارة ميكروباص أجرة رقم ( ٣٦٧٥ ص و ن ) كانت فى طريقها لحضور حفل زفاف، وأخرى ربع نقل محملة بعمال، وذلك بالكيلو 67  بطريق إدفو / مرسى علم البرى، إلى 3 وهم مما أودى بحياتهم وهم الطفلين قاسم عيسى 3 أعوام، وماجدة عبد الرحمن عاميين، علاوة على سيدة حسن سعد 29 عام، مع إصابة 42 أخرون. 

ومن ناحيته كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين ، والجهات المختصة بسرعة التعامل مع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى حورس الجديد بمدينة إدفو بواسطة 19 سيارة إسعاف منهم 6 حالات تم نقلهم لمستشفى اسوان الجامعى لإجراء جراحات دقيقة لهم في المخ والأعصاب بينما تبقى 34 حالة في مستشفى حورس حالتهم مستقرة ويخضعون لكافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة حيث تتراوح إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وجروح سطحية وسحجات متفرقة. 

وأعرب محافظ أسوان عن تعازيه لأسر المتوفين والذين تم نقل جثامينهم لمشرحة إدفو وهم تحت تصرف النيابة العامة، مشدداً على تكثيف الرقابة المرورية على طريق إدفو / مرسى علم  ومراقبته بالردار لحين الإنتهاء من مشروع تطويره ورفع كفاءته لتأمين وتسهيل الحركة السياحية والتجارية بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر حيث تم البدء فى المرحلة الثانية لتطوير وإعادة رصف الطريق فى المسافة من مدينة إدفو وحتى وادى عبادى بطول 12 كم ، وبتكلفة 40 مليون جنيه من إجمالى 60 كم جارى العمل فيهم بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه ، وذلك بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى فيه من الكيلو 15 إلى الكيلو 30 بتكلفة 45 مليون جنيه، كما يجرى العمل حالياً بالتوازى فى المرحلة الثالثة للطبقة السطحية من الكيلو 30 إلى الكيلو 60 بتكلفة 45 مليون جنيه .

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