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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"بأسلوب الخطف".. حبس المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة بالمرج

المتهمين
المتهمين

قررت نيابة المرج اليوم حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لإتهامهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف لمنطقة المرج.

البداية عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القليوبية، حال استقلالهما دراجة نارية دون لوحات معدنية، ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما "4 هواتف محمولة مجهولة المصدر".

وبمناقشة قوات الأمن لهما عن مصدر الهواتف المحمولة اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.

وأقرا بأن الهواتف المضبوطة بحوزتهما من متحصلات 4 وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أسلوب الخطف القانون المجني عليه بمحافظة القليوبية تشكيلا عصابي دون لوحات معدنية

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