"بأسلوب الخطف".. حبس المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة بالمرج

قررت نيابة المرج اليوم حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لإتهامهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف لمنطقة المرج.

البداية عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القليوبية، حال استقلالهما دراجة نارية دون لوحات معدنية، ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما "4 هواتف محمولة مجهولة المصدر".

وبمناقشة قوات الأمن لهما عن مصدر الهواتف المحمولة اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.

وأقرا بأن الهواتف المضبوطة بحوزتهما من متحصلات 4 وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.