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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تسليم طنى لحوم من مشروع صكوك الأضاحى فى الجيزة

محافظ الجيزة يشهد
محافظ الجيزة يشهد توزيع صكوك الأضاحي

شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم تسليم ٢ طن لحوم من مشروع صكوك الأضاحي والأطعمة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة. 

وأكد محافظ الجيزة أنه سيتم إيصال لحوم الأضاحي بالتنسيق بين مديريتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي لضمان وصولها للمستحقين من خلال قاعدة البيانات الدقيقة المسجلة لدى التضامن الاجتماعي بالأسر الأولى بالرعاية للتخفيف عنهم. 

وشدد المحافظ على سرعة توزيع اللحوم وإيصالها للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من الأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

محافظ الجيزة يشهد توزيع صكوك الأضاحي
محافظ الجيزة يشهد توزيع صكوك الأضاحي
محافظ الجيزة يشهد توزيع صكوك الأضاحي
محافظ الجيزة يشهد توزيع صكوك الأضاحي
محافظ الجيزة يشهد توزيع صكوك الأضاحي
محافظ الجيزة يشهد توزيع صكوك الأضاحي
محافظ الجيزة يشهد توزيع صكوك الأضاحي
محافظ الجيزة يشهد توزيع صكوك الأضاحي
محافظ الجيزة يشهد توزيع صكوك الأضاحي
محافظ الجيزة يشهد توزيع صكوك الأضاحي
محافظ الجيزة يشهد توزيع صكوك الأضاحي
محافظ الجيزة يشهد توزيع صكوك الأضاحي
محافظ الجيزة يشهد توزيع صكوك الأضاحي
محافظ الجيزة يشهد توزيع صكوك الأضاحي
محافظ الجيزة يشهد توزيع صكوك الأضاحي
محافظ الجيزة يشهد توزيع صكوك الأضاحي
توزيع صكوك الاضاحى عيد الأضحى محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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