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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بث مباشر.. التصعيد يتواصل فى مخيم جنين وارتفاع عدد الضحايا

مخيم جنين
مخيم جنين

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، بثًا مباشرًا لتواصل التصعيد في مخيم جنين وارتفاع عدد الضحايا.

 

وأدانت مصر، الاعتداء الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن وقوع 5 ضحايا و27 مصابًا من أبناء الشعب الفلسطيني حتى الآن.

 

وأكدت مصر، رفضها الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين فى استخدام مفرط وعشوائي للقوة.

 

ندين العدوان الإسرائيلي على جنين

 

ودعت الأردن، المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الاعتداءات في جنين، قائلة: "ندين العدوان الإسرائيلي على جنين".

 

كما أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات، اليوم، الاعتداء الذي قامت به القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن وقوع أكثر من 7 ضحايا و27 مصابًا من أبناء الشعب الفلسطيني حتى الآن.

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