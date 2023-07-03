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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قيادي في حركة فتح: طيران الاحتلال يوجه ضرباته لمنازل المدنيين

جريدة الدستور

علق جمال حويل، القيادي في حركة فتح، على التصعيدات الأخيرة التي قامت بها قوات الاحتلال، وأسفرت عن استشهاد 7 وإصابة 27 آخرين، بينهم 7 بجروح خطيرة، ضمن سلسلة من الغارات الاحتلالية في مناطق متفرقة في المخيم. 

وقال "حويل" خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية" إن طيران الاحتلال لا يزال يوجه ضرباته لمنازل المدنيين الفلسطينيين، كما تقوم جرافاته بعمل حفر وسواتر ترابية في المخيم. 

وأضاف أن هذه العمليات الإسرائيلية قريبة من الممارسات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال عام 2002. 

وأكد أن مثل هذه العمليات والممارسات العدائية لا تزيد المقاومة إلا إصرارًا على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن اتفاقية أوسلو تنص على أن مخيم جنين ينتمي إلى مناطق "أ"، وهو ما يعطي الحق للفصائل والمقاومة الفلسطينية من أجل مواجهة الاحتلال وممارساته العدائية المستمرة بوتيرتها المتصاعدة منذ بداية العام الجاري.

وأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن عدوان الاحتلال الهمجي على مخيم جنين لن يثنينا عن الاستمرار في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم.

ونعت حركة "فتح" في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم، شهداء مخيم جنين، وشهيد رام الله، الذين ارتقوا بعد استهدافهم من جيش الاحتلال، مؤكدةً أنّ هذا العدوان يثبت بما لا يدع مجالًا للشك وهن منظومة الاحتلال الإرهابيّة التي لم تجد سوى القصف التدميري، والاستخدام غير المتكافئ للقوّة، مبينة أنّ حكومة الاحتلال المأزومة تحاول من خلال إراقة الدماء البحث عن مسارات تصعيديّة للحيلولة دون تفاقم أزماتها الداخليّة.

حركة فتح الاحتلال الاحتلال الإسرئيلى جمال حويل مخيم جنين جنين

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