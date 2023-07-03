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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"النقل" تحذر من مخاطر رشق سائقي القطارات بالحجارة

السكة الحديد
السكة الحديد

طالبت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم، المواطنين بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين، الذي يخدم ملايين الركاب، بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحي، مما يعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر، كما يتسبب في إلحاق أضرار بالقطارات والتي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئًا على تلك الميزانية.

وأهابت الوزارة، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، بالمواطنين بالمشاركة معها في التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرارًا للركاب وسائقي القطارات وفي جرارات وعربات القطارات.

النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية من مخاطر ظاهرة رشق الاطفال للقطارات بالحجارة النقل تناشد المواطنين المشاركة التوعية من مخاطر ظاهرة رشق الاطفال للقطارات بالحجارة ظاهرة رشق الاطفال للقطارات بالحجارة النقل ظاهرة خطيرة تتسبب وزارة النقل فى بيان صادر عنها اليوم

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