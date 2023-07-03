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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الدبلومات الفنية التجارية والصناعية والزراعية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2023

نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2023.. بعد انتهاء ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الشهر الماضي، ينتظر الطلاب بفارغ الصبر ظهور نتيجتهم عبر بوابة التعليم الفني، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع المحافظات والنوعيات (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي). 

ولمساعدة الطلاب وأولياء أمورهم، نستعرض في السطور التالية موعد ظهور النتيجة ورابط بوابة التعليم الفني للاستعلام عنها باستخدام رقم الجلوس.

نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2023

نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2023.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023، حيث أشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي والتجاري، الزراعي، الفندقي الدول الأول للعام الدراسي 2022/2023 في الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في الساعات المقبلة.

نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2023.. وتعد بوابة التعليم الفني من أهم المواضيع التي يهتم بها الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي، حيث يتم نشر نتائج الدبلومات الفنية على هذه البوابة سنويًا، وبعد ذلك، يقوم الطلاب بالاستعلام عنها عن طريق إدخال رقم جلوسهم وتحديد نوعية الدبلوم. 

ويمكن الاحتفاظ برابط البوابة التالي: هنــــــــــــا، للحصول على النتيجة فور اعتمادها رسميًا.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الثانوية الصناعية برقم الجلوس

يمكنك الآن الإطلاع على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 للثانوية الصناعية باستخدام رقم الجلوس في 3 خطوات سهلة.

أولاً، قم بزيارة بوابة التعليم الفني، ثم حدد نوعية الثانوية الصناعية وادخل رقم الجلوس. 

وأخيرًا، اضغط على عرض النتيجة وستظهر لك في لحظات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الثانوية التجارية برقم الجلوس

  • ادخل على لينك بوابة التعليم الفني.
  • حدد نوعية الثانوية التجارية ودون رقم الجلوس.
  • ثم اضغط على عرض النتيجة وستظهر في ثوان.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 دبلوم زراعي برقم الجلوس

يمكن الاستعلام عن النتيجة أون لاين، ولكن بعد إعلانها واعتمادها رسميًا خلال الأسبوع الأول من شهر 7 الجاري.

الدخول على رابط بوابة التعليم الفني.
حدد نوعية دبلوم زراعي واكتب رقم الجلوس.
واضغط على عرض النتيجة.
 

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