بينهم أطفال.. أسماء ضحايا مصابى حادث تصادم سيارتين بأسوان

حصلت "الدستور" على أسماء ضحايا ومصابى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، والتى جاءت كالتالى:

الضحايا هم: سيدة حسن سعد، عمرها ٢٩ سنة، وطفلة مجهولة الهوية تبلغ من العمر سنة، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى إدفو العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسماء المصابين هم: فارس عبد العال محمد ١٢ سنة اشتباه كسر بالساق الأيمن، أمنه كرار محمود 38 سنة اشتباه كسر في العمود الفقري، نورا فوزي بدري 16 سنة كدمات متفرقة بالجسم، هبة محمد عيد 19 سنة اشتباه كسر بالحوض، سعده فراج نادي 21 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج، آمنة مساعد عيسى، 20 سنة، كدمات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، سلمى محمد عيد، 20 سنة كدمات بالظهر، رحمة محمد عيد تسع سنوات كدمات بالجسم، عيد محمد عيد 11 سنة جروح بفروة الرأس، زينب محمود درويش، 37 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، فاطمة محمود عرابي 56 سنة كسر بالفخذ اليمنى، مريم حسن محمد 10 سنوات اشتباه كسر بالكتف اليسرى، تسنيم محمود محمد إبراهيم ٩ سنوات كدمات متفرقه بالجسم، ميار فوزي مدني 13 سنة كدمات متفرقة بالجسم، حسين مصطفى أحمد 13 سنة اشتباه كسر بالساعد الأيمن.

كما أصيب كل من محمد فوزي مدني 13 سنة اشتباه كسر باليد اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وباتعة يوسف محمد خيري، 38 سنة، اشتباه كسر بمفصل القدم اليمنى، ويحيى فوزي مدني 13 سنة اشتباه كسر الركبة، ومصطفى محسوب درويش ٤٢ سنة اشتباه كسر الفقرات العنقية، وست عوض علبك 70 سنة كدمات واشتباه كسر بالفخذ اليمنى، وعيده محسوب درويش، 48 سنة، اشتباه كسر بالفخذ اليمنى، وهاشم أحمد مصطفى 62 سنة كدمات متفرقة بالجسم، ورشا محمد عيد 2 سن كدمات متفرقة بالجسم، وعائشة عبد الرحمن سعدي، 13 سنة، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، وملاك محمد عبد الكريم 12 سنة جروح وكدمات، ومحمد عبد الكريم ساعد، 51 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، وزينب محمد أحمد 8 سنوات اشتباه كسر باليد اليسرى، وماجدة محمد سعد، 30 سنة، جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وأصيب أيضًا أحمد علي عبد الحميد 32 سنة جروح وكدمات متفرقة بالجسم، وصباح محسن درويش 47 سنة اشتباه كسر بالذراع اليسرى، وشادية محمد عيد، 22 سنة، جرح قطع بفروة الرأس، مادونا ناجي عيسى، 52 سنة، اشتباه نزيف بالمخ، ورزان محمد عبد الحميد سنتين جروح بالجسم، وعيسى مساعد حسن 23 سنة جروح وكدمات بالجسم، ومدينة حسن سعد، 33 سنة، اشتباه نزيف بالمخ، ورحاب محمد عبد الكريم 10 سنوات اشتباه نزيف بالمخ، وفاطمة محمد الطاهر، 25 سنة، اشتباه نزيف بالمخ، مايسة عبده عبد الرحمن سنة اشتباه نزيف بالمخ، وبخيته عبد الرحمن عبد الكريم 25 سنة جروح وكدمات بالرأس، وزينة محمد حسن ٩ سنين جروح وكدمات متفرقة بالجسم، وحنين مصطفى أمير 13 سنة كدمات متفرقة بالجسم، وطفلتان مجهولتا الهوية أعمارهما سنتان و3 سنوات.

وجرى نقل جميع مصابي الحادث إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.