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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد غدا

المصروفات الدراسية
المصروفات الدراسية

تبدأ مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة في سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 للصفوف الأولى للمراحل التعليمية الثلاثة "الابتدائي، الإعدادي، الثانوي" بجميع مكاتب البريد، بدءًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023.
وأشارت مديرية التعليم بالقاهرة، في بيان لها، إلى أنه سيتم إضافة مبلغ 10 جنيهات رسوم بريدية على المصروفات الدراسية في العام الدراسي الجديد 2023/2024.
أولًا: مصروفات الصف الأول رياض الأطفال.

-سداد كامل = 305 جنيهات

-أبناء عاملين = 171.05 جنيه

-فئات معفاة = 37.10 جنيه

ثانيًا:مصروفات الصف الأول الابتدائي

-سداد كامل: 305 جنيهات

-أبناء عاملين = 171.05 جنيه

-فئات معفاة = 37.10 جنيه

ثالثًا:مصروفات الصف الأول الإعدادي

-سداد كامل: 205 جنيهات

-أبناء عاملين: 119.50 جنيه

-فئات معفاة: 34 جنيهًا

رابعًا:مصروفات الصف الأول الثانوي العام

-سداد كامل: 520 جنيهًا

-أبناء عاملين 292،95 جنيه

-فئات معفاة: 65.90 جنيه

خامسًا:مصروفات الصف الأول الثانوي العام خدمات

-سداد كامل = 2220 جنيهًا

-أبناء عاملين = 1142.95 جنيه

-أبناء الشهداء = 65.90 جنيه

-باقي الفئات = 650.90 جنيه

سادسًا:مصروفات الصف الأول الثانوي الفني

-سداد كامل:220 جنيهًا

-أبناء عاملين: 135.46 جنيه

-فئات معفاة: 50.90 جنيه

سابعًا:مصروفات الصف الأول الثانوي الفني خدمات

-سداد كامل: 2020 جنيهًا

-أبناء عاملين: 1035.45جنيه

-فئات معفاة: 800.90 جنيه.

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2023-2024 العام الدراسي الجديد 2023 2024 العام الدراسي الجديد 2023 العام الدراسى الجديد الدراسة الثانوية العامة الصف الأول الابتدائي

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