بدء سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد غدا
تبدأ مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة في سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 للصفوف الأولى للمراحل التعليمية الثلاثة "الابتدائي، الإعدادي، الثانوي" بجميع مكاتب البريد، بدءًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023.
وأشارت مديرية التعليم بالقاهرة، في بيان لها، إلى أنه سيتم إضافة مبلغ 10 جنيهات رسوم بريدية على المصروفات الدراسية في العام الدراسي الجديد 2023/2024.
أولًا: مصروفات الصف الأول رياض الأطفال.
-سداد كامل = 305 جنيهات
-أبناء عاملين = 171.05 جنيه
-فئات معفاة = 37.10 جنيه
ثانيًا:مصروفات الصف الأول الابتدائي
-سداد كامل: 305 جنيهات
-أبناء عاملين = 171.05 جنيه
-فئات معفاة = 37.10 جنيه
ثالثًا:مصروفات الصف الأول الإعدادي
-سداد كامل: 205 جنيهات
-أبناء عاملين: 119.50 جنيه
-فئات معفاة: 34 جنيهًا
رابعًا:مصروفات الصف الأول الثانوي العام
-سداد كامل: 520 جنيهًا
-أبناء عاملين 292،95 جنيه
-فئات معفاة: 65.90 جنيه
خامسًا:مصروفات الصف الأول الثانوي العام خدمات
-سداد كامل = 2220 جنيهًا
-أبناء عاملين = 1142.95 جنيه
-أبناء الشهداء = 65.90 جنيه
-باقي الفئات = 650.90 جنيه
سادسًا:مصروفات الصف الأول الثانوي الفني
-سداد كامل:220 جنيهًا
-أبناء عاملين: 135.46 جنيه
-فئات معفاة: 50.90 جنيه
سابعًا:مصروفات الصف الأول الثانوي الفني خدمات
-سداد كامل: 2020 جنيهًا
-أبناء عاملين: 1035.45جنيه
-فئات معفاة: 800.90 جنيه.