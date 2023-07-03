انتعاشة كبيرة في فنادق الإسكندرية ومرسى مطروح مع بداية الموسم الصيفي

قال ياسر سرور مدير عام فندق رومانس إسكندرية المملوك لشركة مصر للسياحة إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إن موسم الصيف يشهد انتعاشة كبيرة في الفنادق الموجودة في محافظات الإسكندرية ومرسي مطروح ومدينة العلمين الجديدة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن شواطئ الإسكندرية وجهة سياحية رائعة تقع على الساحل الشمالي لمصر، وهي تعتبر من أبرز المعالم السياحية، مشيرا إلى أنه تتميز هذه الشواطئ بجمالها الطبيعي الساحر ومياهها الزرقاء الصافية، مما يجعلها مركزًا للترفيه والاستجمام للسكان والسياح.

وأوضح ياسر سرور أنه يوجد عدد كبير من الشواطئ تتميز بالرمال الناعمة والمناظر الطبيعية الخلابة، وتوفر العديد من المرافق والأنشطة مثل السباحة والغوص وركوب الزوارق.

كما أوضح أنه يوجد شواطئ مثالية للعائلات حيث يحتوي على مناطق مخصصة للأطفال والعديد من المرافق الترفيهية يمكن للزوار الاستمتاع بالسباحة وركوب الأمواج والتزلج على الماء.

وأكد أن شاطئ الكورنيش، يعد واحدًا من أكثر الأماكن ازدحامًا في الإسكندرية ويمتد على طول الكورنيش الشهير ويوفر إطلالات رائعة على البحر الأبيض المتوسط يمكن للزوار الاستمتاع بالمشي على الشاطئ أو ركوب الدراجات الهوائية أو تناول الطعام في المطاعم والكافيهات المطلة على البحر.

وأشار إلى أن مرسى مطروح هي وجهة ساحلية ساحرة تقع في الساحل الشمالي لمصر، وتعتبر واحدة من أفضل الوجهات السياحية في المنطقة.