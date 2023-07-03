الذكرى العاشرة لـ 3 يوليو.. مصر تحتفل بميلاد الجمهورية الجديدة (فيديو)

عرضت قناة dmc، تقريرًا حول الذكرى العاشرة لـ3 يوليو.. مصر تحتفل بميلاد الجمهورية الجديدة.

وفي مثل هذا اليوم، نتذكر جميعًا كيف كان الشعب المصري ينتظر بشغف بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، والذي جاء في هذا التوقيت ليكون منصفًا للشعب المصري، ويقف إلى جنب القرار الذي اتخذه الشعب في 30 يونيو، والنزول إلى الشوارع للمطالبة بإسقاط حكم الجماعة الإرهابية.

وكان هذا اليوم هو يومًا فارقًا في تاريخ مصر، حيث استطاع الشعب المصري بالتعاون مع القوات المسلحة أن يبهروا العالم.

التنظيم الإرهابي لن يتوقف عن الكذب والادعاءات

وقال الكاتب الصحفى أكرم القصاص: هذا اليوم لابد أن نتذكره، حيث أن التنظيم الإرهابي لن يتوقف عن الكذب والادعاءات والتشكيك، بالإضافة إلى تحالفه وتحريضه على حرب الإرهاب.

وأضاف القصاص، عبر مداخلة هاتفية ، أن ما تم خلال 10 سنوات كان صعبًا، حيث أننا واجهنا اقتصاد ينهار، وكهرباء تنقطع، بجانب المشاكل الصحية والاقتصادية، ولكنه بالعمل الحقيقي أصبح لدينا بنية تحتية.