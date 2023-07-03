"تمرد" وجه بحري: الشعب تصدى للإرهابية.. والميدان اشتعل بالفرحة في 3 يوليو

قالت سحر الغرياني، مسؤول تمرد وجه بحري وعضو المكتب السياسي لتمرد، إن 30 يونيو ذكرى ستظل عالقة في أذهان الشعب، بعد المعاناة التي تعرض لها، وفرض قوه الجماعة الإرهابية الغاشمة، وتصرفاتهم العشوائية.

وأشارت إلى أن الشعب استطاع أن يتمرد على تلك الأفعال، لتصبح تمرد ليست ملك لمجموعة أو جهة ولكن لشعب واعي، ويدرك مخاطر حكم الإخوان وما يترتب عليه.

وأضافت لـ" الدستور"، أن الإسكندرية كان لها دور مهم فقد كانت المحرك الحقيقي للمحافظات وهي كانت أول من جمع عدد استمارات تمرد من أول اسبوع تجاوز 30 ألف استمارة حتي وصلت لتسليم 6 مليون استمارة للمركزية، وكانت الإسكندرية أعلنت عن كلمتها من أول 100 يوم في ميدان سيدي جابر بنطاق المنطقة الشمالية لإعلان رفضها التام لحكم الاخوان قبل أن يعلنها أحد.

وتابعت: اعتصمنا في الميدان لمدة 4أيام، والناس أبهرتنا في توقيع الاستمارات، فهناك من كان يطبع استمارات على نفقته الشخصية ومن يساهم في جمع التوقيعات، وإقدام المواطنين على توقع بأسمائهم والرقم القومي، هذا يعني أن الحدث كبير يدل على أن الخوف من الإخوان أصبح لا وجود له في حياتهم، وهذا كان أول سقوط للإخوان.

وأوضحت أن الشعب استطاع الشعب أن يفعلها بعد استفزاز كبير وتصرفات هوجاء ومحاصرة المحكمة الدستوريه، واحتفال أكتوبر بقتله السادات، ونزول أعوان حازم أبو اسماعيل في القائد إبراهيم، وقتل العديد من الرموز، وتعيين شبابهم في الوظائف وإعلان الوجه الحقيقي لهم وكانت الفرحه الكبرى هي ثورة 30 يونيو.

وأشارت: إلى أنه عندما ألقى الرئيس السيسي البيان في 3 يوليو اشتعل الميدان بالفرحة والصراخ من السعادة، ولم نكن نصدق، وأن الجيش ساند الشعب، وخطة الإخوان في نشر الإشاعات فشلت، وخروج الناس بأعداد كبيرة جدًا، ووقوف الجيش بجوار مطالب الشعب أسفر عن 30 يونيو التي نحتفل بها اليوم.