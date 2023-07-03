إعلان موعد الافتتاح الرسمي للعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة الأسبوع المقبل

تستعد الدولة المصرية لافتتاح عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى التي انتهى تنفيذها تماما وعلى رأسها مشروعي العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والجديدة وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.



وأكد مصدر مسؤل بوزارة الإسكان فى تصريحات مسجلة لـ"الدستور" – فضل عدم نشر اسمه - أن مشروعي العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وغيرهما جاهزون تماما للافتتاح، وهو ما جرى التأكد منه من خلال قيادات الهيئة وجولاتهم الميدانية التي اختتمت بجولة للدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان للتأكد من الجاهزية الكاملة للافتتاح.



وأشار المصدر، إلى أن موعد الافتتاح سيعلن رسميا عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى وعلى الأغلب سيعلن مطلع الأسبوع المقبل، وأنهم فى انتظار تعليمات رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية فى هذا الشأن.



وأوضح أن مشروعي العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، يتصدران المشهد كونهما أيقونة التعمير الجديدة فى مصر، غير أنهما يمثلان الحلم الأكبر للمصريين فى عملية التنمية والتعمير المخططين حتى عام 2052 لاستيعاب الزيادة السكانية المطردة والخروج من الوادى الضيق الذى نعيش عليه منذ الفراعنة.



وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح نهائى لعدد كبير من المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع المتحف المصري الكبير عقب انتهاء تطوير المنطقة المحيطة به، ومشروعات تطوير القاهرة التاريخية، التي جرى إنجازها بالتوازي مع إنشاء مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب عدد أخر من المدن الجديدة فى إطار مخطط الدولة الاستراتيجي للتنمية العمرانية، الأمر الذي يعني أننا سنفتتح عددا كبيرا من مشروعات الجمهورية الجديدة التي جرى تنفيذها خلال الثمان سنوات الماضية.



وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد احتفالات أسطورية وتاريخية للبلاد، خلفا لإنجاز هذا الكم الضخم من المشروعات الكبرى التى لم تشهدها البلاد من قبل من حيث الضخامة والعدد، لذلك هناك شركة أو أكثر متخصصون فى مجال الإعداد للاحتفالات الكبرى، تجهز للأمر وهو ما سيعلن عنه الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

وأشار إلى الانتهاء الكامل من المراحل الأولى لا يعنى التوقف، بل على العكس نعمل بخطى ثابتة فى إنجاز المراحل الثانية من مشروعي العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرهم، وما حدث من إنجاز تاريخي خير حافز للاستكمال على نفس المنوال إن لم يكن أكثر من سابقه، وهو ما يجرى فعليا على الأرض.