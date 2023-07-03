إعادة أولوية الإنفاق على البيئات الأكثر فقرا.. توصيات «الحوار الوطني» لحل مشكلة الزيادة السكانية

قالت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، إن كافة المناقشات التي تناولتها جلسة بحث اسباب الزيادة السكانية على مائدة الحوار الوطني، استهدفت ضرورة التركيز على السياسات الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر، كأحد اسباب الزيادة والتي تستهدف معالجتها وتحسين مساراتها حتى يتم توجيه كافة الاتجاهات للطريق الصحيح لمعالجة تلك الزيادة أو على الأقل الاستفادة منها في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصاية والاجتماعية والسياسية.

ولفتت عبيد، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن كافة التوصيات والمقترحات التي تم جمعها بشأن ملف الزيادة السكانية ستكون محط دراسة وتباحث مستمر من أجل صياغة الجيد منها من أجل تفعيله على أرض الواقع بشكل جيد يستهدف تحقيق الأهداف المرجوة لملف من أهم الملفات التي تؤرق المجتمع المصري، موضحة أن الصعيد والمناطق الريفية والمحافظات الأكثر فقرًا هم الأكثر إنجابًا.

وأضافت إلى أن التوصيات التي صدرت ركزت على ضرورة النظر إلى إيجاد حلول للزيادة السكانية وخفض معدلات الفقر، وذلك من خلال إعادة أولوية الإنفاق بالشكل الذي يذهب إلى البيئات الأكثر فقرًا خاصة النجوع والقرى بالمحافظات سواء في الصعيد أو وجه بحري.