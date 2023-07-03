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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"التعاون الإسلامي" تدين جرائم قوات الاحتلال في جنين وتطالب المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أدانت منظمة التعاون الإسلامي جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها ضد المواطنين المدنيين العزل والطواقم الطبية والمراكز الصحية وتدمير البنية التحتية وهدم البيوت والمساجد، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

واعتبرت  المنظمة أن هذه الجريمة النكراء تشكل امتدادا لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم، الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن تداعيات هذه الجريمة النكراء التي تستدعي التحقيق والمساءلة.

كما دعت في الوقت نفسه مجلس الأمن الدولي إلى تحمل المسؤولية، وإنفاذ قراراته ذات الصلة ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

منظمة التعاون الإسلامي التعاون الإسلامي قوات الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال القاهرة الإخبارية

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