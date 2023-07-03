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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"أزهرية الإسكندرية": لم نتلق شكاوى من امتحان الفيزياء والأسئلة مطابقة للمنهج

امتحانات
امتحانات

قال الوكيل الثقافي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية المشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية علاء الدين العريان إن طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالشعبة العلمية أدوا امتحان مادة الفيزياء وسط إجراءات تنظيمية مشددة، مؤكدًا عدم تلقي أي شكاوى والأسئلة مطابقة للمنهج.

جاء ذلك خلال جولة المشرف العام على الامتحانات اليوم، بعض لجان امتحانات الثانوية الأزهرية؛ لمتابعة سير العملية الامتحانية، وخروج الأسئلة بخطوط السير المتبعة والمتجهة إلى كل لجنة من لجان الشهادة الثانوية الأزهرية وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة.

وتفقد العريان لجان بنين أبو العيون وفتيات سيدي بشر؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية، وعلى سير العمل ومتابعة العملية الامتحانية مع التنبيه والتشديد على ضرورة إزالة العقبات التي تواجه العملية الامتحانية.

وأكد ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات، موضحًا أنه تابع باقي اللجان الامتحانية عن طريق غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المنطقة.

من جانبه، قال هشام موسى موفد قطاع المعاهد الأزهرية إنه يجب تنفيذ التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية ومن الإدارة المركزية للامتحانات.

الإسكندرية امتحانات الشهادة الثانوية الشهادة الثانوية الأزهرية جولة إجراءات احترازية

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