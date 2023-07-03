برلماني: 3 يوليو سيظل يوما مضيئا في تاريخ مصر

أكد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، أن ذكرى 3 يوليو 2013، هى ذكرى انحياز القوات المسلحة المصرية لإرادة الشعب المصري، الذي خرج في 30 يونيو يطالب إسقاط دولة الإخوان والارهاب والتطرف والعودة للدولة المدنية، قائلًا : لقد كشفت ثورة 30 يونيو أن ملايين المصريين يرفضون حكم المرشد والجماعة الإرهابية وتغيير الهوية المصرية.

وقال أبو عايشه في تصريحات صحفية،أن ذكرى 3 يوليو 2013 ، تعد يوم الانتصار للإرادة المصرية والتصدي لمخططات أهل الشر لافتا: أن تدخل القوات المسلحة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي كان لحماية الوطن وتماسك الدولة وتحقيق إرادة ملايين المصريين.

ونوه عضو مجلس الشيوخ ، أن يوم 3 يوليو 2013، والذي أعلن فيه الرئيس السيسي خارطة الطريق، كان بداية العودة للوطن والانتصار للشعب المصري، ورفض الإرهاب والتطرف ، مشيرًا إلى ان ثورة 30 يونيو ستظل رمزًا للتلاحم والتوحد بين الشعب والجيش من أجل استعادة مصر وهويتها، والتي نجحت في وأد مخططات أهل الشر والتصدي لها بقوة وإجهاض مخططات التمكين في المنطقة للأبد.

واختتم بالقول، أن يوم 3 يوليو 2013 سيظل علامة مضيئة فى تاريخ مصر الحديث، ويوما مجيدا فرّق بين نور الحق والباطل. بين دولة كان يحكمها خونة وارهابيين، وأخرى يحكمها نظام قوي منتخب من الشعب،يقود عملية نهضة وتنمية شاملة في كافة المجالات سعى لبناء الجمهورية الجديدة.