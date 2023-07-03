صحة الإسماعيلية: خطة تغطية شاملة للفرق المتحركة المشاركة في حملة 100 يوم صحة

أكد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إعداد خطة تغطية شاملة للفرق المتحركة المشاركة في حملة 100 يوم صحة.

وتعمل الفرق خلال الفترتين الصباحية والمسائية لتقدم الخدمة للمواطنين بأماكن التجمعات والأندية والمتنزهات والميادين العامة وبجميع الإدارات الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لتحقيق أكبر مستهدف ممكن من الحملة.



ولفت إلى إن هناك عدد من الفرق الثابتة بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، التي تقوم باعملالها ضمن الحملة وعلى مدار الساعة.

وكان الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية تابع الفرقة المتحركة المسائية لمبادرة 100 يوم صحة والتمركزه في منطقة كارفور بالإسماعيلية وذلك استكمالا لجولاته المرورية لتفقد أعمال المبادرات الرئاسية والحملات ضمن خطة التأمين الطبي.

ورصد "حطب" الإقبال الملحوظ من الزوار والعاملين على إجراء الفحوصات الطبية بالمبادرة،وانتظام سير العمل وتسجيل الحالات ببطاقة الرقم القومي، كما أثنى على فريق التواصل المجتمعي ورسائل التوعية المقدمة للمواطنين بأهمية الكشف بالمبادرة الاطمئنان على الصحة العامة، ومواعيدها وأماكن تواجد الفرق الثابتة والمتحركة بجميع الإدارات الصحية وفقًا لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية.



ومن جانبها أضافت الدكتورة نهلة تعيلب منسق المبادرات الرئاسية، أن "مبادرة 100 يوم صحة" تستهدف تكثيف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال فترة مائة يوم، لما تقدمه من مؤشرات للاطمئنان على الصحة العامة من خلال الفحوصات الطبية حيث تقدم المبادرة إلى جانب خدمات المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل (السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي) خدمات دعم صحة المرأة وتشمل خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان.

ورافق وكيل وزارة الصحة الدكتورة هويدا مرسي مدير إدارة الإسماعيلية الصحية وتريزه إبراهيم مدير إدارة التمريض وفريق الإشراف بالمديرية.