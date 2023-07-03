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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مدينا اقتحام جنين

حزب الجيل: جرائم الاحتلال فاقت في قسوتها "النازية"

رئيس حزب الجيل الديمقراطى
رئيس حزب الجيل الديمقراطى

أدان حزب الجيل الديمقراطي اعتداء قوات الاحتلال على مدينة جنين بالضفة الغربية، ما أسفر عن وقوع 5 ضحايا و27 مصاباً من أبناء شعبنا الفلسطيني البطل حتى الآن، واصفاً الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بالوحشية والمنتهكة لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان.

ودعا حزب الجيل الديمقراطي في بيان اليوم، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالقيام بمسئولياته فى تنفيذ قراراته بحل الدولتين ومنع الاعتداءات الإسرائيلية العشوائية والغاشمة وحماية الشعب الفلسطينى وحفظ أرواح ودماء أبنائه الذين يعانون معاناة شديدة من جرائم الجيش الإسرائيلي التى فاقت فى قسوتها جرائم النازية.

كما دعا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية الدول العربية إلى عقد مؤتمر قمة عربية طارئ يوقف التطبيع مع العدو الإسرائيلي و يسحب مبادرة السلام العربية التى جعلتها إعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي ورفضها لها، حبر على ورق.

وحيا ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل صمود الشعب الفلسطينى الاسطورى فى مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية وترساناتها المدعومة بأحدث الأسلحة الأمريكية .. وأشاد الشهابي ببطولات كتائب المقاومة الفلسطينية المستبسلة دفاعا عن مدينة جنين بالضفة الغربية والتى أصبحت رمزا للمقاومة الشعبية التى تقدم التضحيات دفاعاً عن أرضها المقدسة.

السياسية المصرية الدول العربية الضفة الغربية المحتلة الشعب الفلسطيني حزب الجيل اقتحام مدينة جنين

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