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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الرئيس الفلسطيني يترأس اجتماعًا عاجلًا لبحث العدوان الإسرائيلى على جنين

محمود عباس
محمود عباس

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيترأس اجتماعًا عاجلًا لبحث العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين، مساء اليوم الإثنين.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بنحو 150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وأسفر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، عن استشهاد 7 وإصابة 27 آخرين بجروح مختلفة، كما قصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه. 

الرئيس الفلسطيني العدوان العدوان الإسرائيلى جنين

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