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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على متهم باحتجاز سائق توك توك ومالكه فى عين شمس

جريدة الدستور

ألقت مباحث القاهرة القبض على مسجل خطر متهم باحتجاز سائق توك توك، ومالك التوك التوك، والاعتداء عليهما بالضرب في عين شمس.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية) بتلقيها اتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص أبلغها خلالــــه بتحتجازه لنجلهـــا (مالك مركبة " توك توك" مقيم بذات العنوان) بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

بالفحص تم تحديد الشقة المُشار إليهـــا وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وبصحبته شخصان (المُبلغ بغيابه- سائق مركبة التوك توك "ملك الأول" مقيم بدائرة القسم).

بمواجهتـــه اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بقيام المبلغ بغيابه والسائق بالاستيلاء على هاتف محمول وحافظة نقود خاصة بزوجته حال استقلالها مركبة التوك توك الخاصة بهما، وعلى إثر ذلك تمكن من تحديد هويتهما ومركبة التوك توك وتمكن من استيقافهما حال مشاهدته لهما مُستقلين المركبة وتعدى عليهما بالضرب بالأيدى "دون إصابات" وقام باصطحابهما واحتجازهما بالشقة سكنه وتواصل هاتفياً مع والدة الأول "المُبلغة" وأبلغها باحتجازه لنجلها لحين رد المبلغ المالى والهاتف المحمول وتواصل مع شقيق المجنى عليه الثانى فحضر وبحوزته المبلغ المالى والهاتف المحمول.

بمواجهة المجنى عليهما بأقوال المتهـــم أيداها، وأقرا بعثورهما على الحافظة الخاصة بزوجة المتهم وبداخلها المبلغ المالى والهاتف المحمول عقب توصيلها فقاما بالاستيلاء عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية قسم شرطة عين شمس مديرية امن القاهرة قسم شرطة المطرية

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