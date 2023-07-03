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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 13 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية ومخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنفيذ 13 حالة إزالة فورية للتعديات على أراضٍ زراعية ومخالفات بناء في مراكز القوصية ومركز أسيوط وحي غرب، مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء وجميع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة في قرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من يتسول له نفسه مخالفة القانون ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وممتلكاتها.

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بمراكز القوصية ومركز أسيوط وحي غرب تمكنت من إزالة 13 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وبمخالفات بناء خلال يوم واحد، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة بمركز القوصية أسفرت عن تنفيذ 11 قرار إزالة لحالات تعدٍ على أرض زراعية تحت إشراف اللواء محمد عزت، رئيس المركز.

كما تم تنفيذ إزالة مخالفات بناء على أراضٍ زراعية بقرية سلامة بمركز أسيوط، وذلك تحت إشراف ومشاركة حسني درويش، رئيس مركز أسيوط، كما تمت إزالة مخالفة بناء وإزالة شدة خشبية لسقف الدور الثالث العلوي في أحد العقارات بمنطقة البركة بجوار محطة الصرف بحي غرب بمشاركة وإشراف أبوالعيون إبراهيم رئيس حي غرب، وأشرف طنطاوي نائب رئيس الحي.

وأوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع كل الأجهزة المعنية من خلال غرفة الأزمات المركزية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بجميع مراكز المحافظة المختلفة واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقانون.

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إتخاذ الإجراءات القانونية أراضي املاك الدولة إزالة 13 حالة تعدي إزالة مخالفات البناء الأجهزة التنفيذية التعديات على الأراضي الزراعية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تعدي على أملاك الدولة تنفيذ حملة مكبرة

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