دعم نقدي ورعاية.. كيف دعمت وزارة التضامن المرأة؟

قالت الدكتورة جاكلين ممدوح مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أطلقت العديد من الحملات لمناهضة العنف ضد المرأة ومنها التسرب من التعليم، وختان الاناث، ومخاطر زواج الاطفال.

وأضافت في تصريحات لـ"الدستور" أن الوزارة توفر 9 مراكز لاستضافة المرأة المعنفة أو المعرضة للعنف فى محافظات القاهرة، الجيزة، الفيوم، المنيا، القليوبية، الإسكندرية، الدقهلية، وبنى سويف، كما يتم العمل على افتتاح مراكز أخرى فى كفر الشيخ، سوهاج، بورسعيد ودمياط.

وأعلنت وزارة التضامن عن تمويل حوالي 88 ألف سيدة حامل للمرة الأولى أو لديها طفل واحد من مستفيدات تكافل وكرامة لدعمها بمواد غذائية مُختارة لتحسين تغذية الأم والطفل والتوعية الصحية و تحسين الوضع التغذوي للسيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الرضع وحمايتهم من آثار سوء التغذية بما يشمل التقزم والنحافة ونقص الوزن من خلال إضافة 120 جنيه شهرياً، وذلك بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه، بشرط استخراج بطاقات متابعة صحية للمرأة والطفل وحضور دروس محو الأمية.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن عدد السيدات المستفيدات من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بلغت حوالي 76% من أصحاب البطاقات والذي يصل عددهم حوالي 5.2 مليون أسرة بما يضم 22 مليون شخص.



وأكدت أنه فى إطار دعم السيدات، تم توفير وسائل منع الحمل للسيدات بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجمعيات الأهلية، حيث حصلت أكثر من 300 ألف سيدة على وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 77% من عدد السيدات المترددات على عيادات 2 كفاية.



وعن برنامج مودة، اكدت الوزارة أن عدد المترددين على المنصة الالكترونية تخطى 4,6 مليون من جميع المحافظات بنسبة مشاركة 71 % ذكور و29 % للإناث. وقد بلغ عدد المستفيدين من أعمال مودة الرقمية 25,3 مليون.

