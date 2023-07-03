أخر سقا فى مصر.. صور ما قبل الرحيل وحلم لم يتحقق

نشر محمد ورداني، مصور مصري، صورًا لـ "عم عبد الحميد" الشهير بآخر سقا في مصر، قبل وفاته، كاشفًا عن حلم أخير كان يتمناه الرجل قبل أن يفارق الحياة.

وقال "ورداني" إن آخر سقا في مصر، كُتبت له رحلة عمرة، وكان آخر أحلامه أن يذهب للحج، معربًا عن حزنه أنه لم يستطيع تحقيقه له، وأن الأمر كان صعبًا.

وسادت حالة من الحزن بعد رحيل "عم عبد الحميد" الذي أصبح أيقونة مصرية بعد تداول صوره بالقرب من مقامات آل البيت وهو يسقي الزوار دون أجر.

وأُعلن عن وفاة الرجل أمس الأول، وجرى دفنه في مسقط رأسه بمدافن منفلوط في محافظة أسيوط.